Gaza al via Forza Internazionale Stabilizzazione con Indonesia e Azerbaijan alla guida continua militarizzazione Striscia - come anticipato dal GdI
L’Isf, guidata da Indonesia e Azerbaigian, promette stabilità ma rischia di trasformarsi in un protettorato che congela la nascita di uno Stato palestinese A Gaza si prepara a entrare in scena la Forza Internazionale di "Stabilizzazione", con Indonesia e Azerbaijan alla guida. Un contingente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oxfam Italia. . A Gaza il 90% della popolazione è stata sfollata con la forza. Queste persone non hanno perso solo la sicurezza delle mura di casa, la propria quotidianità, i propri ricordi. Hanno perso anche il diritto a uno spazio privato. Nei rifugi sovraffollati, - facebook.com Vai su Facebook
"Il libraio di Gaza": credere nella forza delle storie anche sotto le bombe su @illibraio un capitolo dal romanzo di Rachid Benzine http://illibraio.it/news/narrativa/il-libraio-di-gaza-1480462/… @LibriCorbaccio #libraio #librai #Gaza #Palestina - X Vai su X
Vance promette: forza internazionale disarmerà Hamas - "Hamas sarà disarmata dalla forza internazionale", spiega il vicepresidente JD Vance nel suo ultimo giorno di visita in Israele e mentre l'Idf annuncia di aver ucciso 8 terroristi, tra cui i rapitori ... Si legge su msn.com
Una tregua fragile a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace - Domani iniziano i negoziati con gli inviati di Trump per la seconda fase della tregua ... Da lanotiziagiornale.it
Il futuro di Gaza, l’Onu prepara una forza internazionale: chi potrebbe guidare la missione - Israele si è detto disponibile a proseguire il ritiro dalle aree occupate di Gaza, a condizione che la forza internazionale si dimostri efficace. Segnala tg.la7.it