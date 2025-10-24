Gaza al via Forza Internazionale Stabilizzazione con Indonesia e Azerbaijan alla guida continua militarizzazione Striscia - come anticipato dal GdI

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Isf, guidata da Indonesia e Azerbaigian, promette stabilità ma rischia di trasformarsi in un protettorato che congela la nascita di uno Stato palestinese A Gaza si prepara a entrare in scena la Forza Internazionale di "Stabilizzazione", con Indonesia e Azerbaijan alla guida. Un contingente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza al via forza internazionale stabilizzazione con indonesia e azerbaijan alla guida continua militarizzazione striscia come anticipato dal gdi

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, al via Forza Internazionale "Stabilizzazione" con Indonesia e Azerbaijan alla guida, continua militarizzazione Striscia - come anticipato dal GdI

