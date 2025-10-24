Gattuso e la Federazione italiana possono gioire: l’Italia avrebbe già centrato la qualificazione al prossimo Mondiale Archiviata la seconda pausa per gli impegni della Nazionale, l’ Italia di Rino Gattuso può finalmente sorridere. Gli Azzurri hanno infatti trionfato contro Estonia e Israele, portandosi al secondo posto del girone dietro alla Norvegia, ancora a punteggio pieno. Ora l’obiettivo è arrivare pronti alla terza sosta di novembre, quando la squadra affronterà le ultime due sfide decisive per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Moldavia e la temutissima Norvegia. In casa azzurra, però, il pensiero è uno solo: non fallire ancora la qualificazione ai Mondiali, dopo le due clamorose assenze consecutive. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Gattuso fa festa, l’Italia è già al Mondiale: ufficiale!