Aiuto, s’è ristretto Gasp. Dieci partite della Roma, dieci gol in totale. Una sola rete siglata da uno dei centravanti, l’ucraino Dovbyk, uscito tra i fischi dopo il ko con il Viktoria Plzen, il quarto della stagione e sempre in casa, all’Olimpico, dove continua la saga dei sold out iniziata nell’ era-Mourinho. L’annata non è ancora da buttare (secondo posto in campionato, in compagnia di Napoli ed Inter), ma il cammino in Europa, con 3 punti su 9 disponibili, è già compromesso: bisogna correre in salita per agguantare almeno i playoff. Hanno fatto rumore, dopo l’1-2 incassato contro il Plzen, le parole di Dybala: “Avversario sottovalutato, siamo entrati in campo troppo molli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gasp, questa non è la tua Roma: niente gol e gioco smarrito. Ma tutto parte dal mercato sbagliato

