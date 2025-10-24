Garofalo Wine | le Tre Bottiglie del Gambero Rosso alla vineria avellinese

Garofalo Wine Enoteca e Vineria, premiata con le Tre Bottiglie dalla Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Un riconoscimento riservato ai wine bar che sanno coniugare selezioni di vini straordinarie a una proposta gastronomica ricercata, in grado di trasformare la degustazione in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile! La “prima” del Salento Wine Train d'autunno ha conquistato i cuori e tutti i sensi delle viaggiatrici e dei viaggiatori, appassionati di vino, amanti del Salento più autentico, cultori del vivere esperienze a pas - facebook.com Vai su Facebook

I wine bar premiati in regione - tra i 14 wine bar premiati con le Tre Bottiglie, vero e proprio omaggio ai locali in cui vino e cucina dialogano, creando nuove occasioni d’incont ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Anteprima Tre Bottiglie 2022. I migliori wine bar d’Italia - Il 22 novembre andrà in scena a Roma la presentazione di Ristoranti d’Italia 2022 del Gambero Rosso. Secondo gamberorosso.it

Beve tre bottiglie di vino, si schianta contro un guardrail e picchia i carabinieri: 34enne arrestato - Ha bevuto tre bottiglie di vino e poi, insieme al cugino, ha preso il furgone per tornare a casa. Lo riporta bergamonews.it