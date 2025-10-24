Garlasco Sempio convocato per esami a sorpresa | cosa cercano gli inquirenti
Stando ad alcune indiscrezioni filtrate nelle ultime ore e diffuse da "Dentro la Notizia", la trasmissione televisiva in onda sulle frequenze di Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi, Andrea Sempio sarebbe stato convocato a sorpresa da Cristina Cattaneo, il medico legale scelto come consulente dalla procura della repubblica di Pavia per far luce sul delitto di Garlasco. Sempio, al momento indagato per il reato di omicidio in concorso, è stato accompagnato dalla storica legale Angela Taccia e da Liborio Cataliotti, l'avvocato che di recente ha preso il posto di Massimo Lovati dopo che quest'ultimo è stato sollevato dal proprio incarico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Garlasco, e ora si complica davvero la posizione di Andrea Sempio: cosa è stato scoperto - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Andrea Sempio: “Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico. Chiara Poggi? Non avevamo rapporti" - X Vai su X
Garlasco, Sempio convocato per esami a sorpresa: cosa cercano gli inquirenti - "Ispezioni su tutto il corpo": il perito Cristina Cattaneo starebbe sottoponendo l'indagato a verifiche antropometriche ... Si legge su ilgiornale.it
Garlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami" - Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che ... Segnala iltempo.it
Garlasco News, Andrea Sempio convocato a Milano per nuovi esami - Andrea Sempio oggi è stato convocato a Milano dalla dottoressa Cattaneo per nuovi esami: le ultime news sul caso di Garlasco ... Lo riporta ultimenotizieflash.com