Garlasco Sempio convocato per esami a sorpresa | cosa cercano gli inquirenti

Stando ad alcune indiscrezioni filtrate nelle ultime ore e diffuse da "Dentro la Notizia", la trasmissione televisiva in onda sulle frequenze di Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi, Andrea Sempio sarebbe stato convocato a sorpresa da Cristina Cattaneo, il medico legale scelto come consulente dalla procura della repubblica di Pavia per far luce sul delitto di Garlasco. Sempio, al momento indagato per il reato di omicidio in concorso, è stato accompagnato dalla storica legale Angela Taccia e da Liborio Cataliotti, l'avvocato che di recente ha preso il posto di Massimo Lovati dopo che quest'ultimo è stato sollevato dal proprio incarico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

