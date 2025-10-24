Garlasco Sempio convocato in procura per nuovi accertamenti
Indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è stato sottoposto a misurazioni antropometriche a caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con le ferite trovate sul corpo della vittima. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Garlasco, e ora si complica davvero la posizione di Andrea Sempio: cosa è stato scoperto - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Andrea Sempio: “Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico. Chiara Poggi? Non avevamo rapporti" - X Vai su X
Canale 5: «Garlasco, Andrea Sempio in clinica per misurazioni antropometriche della Procura» - A “Dentro la notizia”, su Canale 5, Gianluigi Nuzzi, in diretta, ha reso noto che Andrea Sempio è stato convocato nella Clinica Mangiagalli (Milano) dalla antropologa ... Si legge su msn.com
Garlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami" - Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che ... Si legge su iltempo.it
Garlasco, Andrea Sempio convocato per nuovi esami: «Ispezioni su tutto il corpo». Cosa sta succedendo - Andrea Sempio è stato convocato in Procura oggi, 24 ottobre, per nuovi esami a sorpresa. Come scrive msn.com