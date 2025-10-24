Garlasco Sempio convocato a Milano per valutazioni antropometriche | prese le misure di arti statura e peso

Xml2.corriere.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi alla clinica Mangiagalli di Milano per prendere le misure del corpo.  A effettuare gli accertamenti  l'antropologa forense Cristina Cattaneo su disposizione della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

garlasco sempio convocato a milano per valutazioni antropometriche prese le misure di arti statura e peso

© Xml2.corriere.it - Garlasco, Sempio convocato a Milano per valutazioni antropometriche: prese le misure di arti, statura e peso

Argomenti simili trattati di recente

garlasco sempio convocato milanoGarlasco, Andrea Sempio convocato per nuove analisi dalla dottoressa Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo - Andrea Sempio è stato convocato presso l'Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano per un'ispezione corporale su richiesta della dottoressa ... Scrive fanpage.it

garlasco sempio convocato milanoGarlasco, Sempio convocato per esami antropometrici: prese misure di caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso - Andrea Sempio è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per nuovi esami a sorpresa. Riporta ilmessaggero.it

garlasco sempio convocato milanoGarlasco, Sempio convocato a Milano per valutazioni antropometriche: prese le misure di arti, statura e peso - Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi alla clinica Mangiagalli di Milano per prendere le misure del corpo. Segnala milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sempio Convocato Milano