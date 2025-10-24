È a Milano, in via Mangiagalli che oggi Andrea Sempio è stato convocato per un esame oggettivo utile a fare – forse – un passo in più in una delle inchieste più controverse degli ultimi vent’anni: quella sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Andrea Sempio, oggi 37 anni, è infatti tornato al centro dell’indagine. Questa volta non per un interrogatorio, ma per un esame tecnico: misurazioni antropometriche. È arrivato accompagnato dai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e dal consulente tecnico Armando Palmegiani. Pochi minuti di silenzio davanti all’ingresso dell’Istituto di Medicina Legale, poi la porta si è chiusa alle sue spalle. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, nuove misurazioni per Sempio: “Sono tranquillo, tutto bene”. I dati al vaglio del Ris di Cagliari