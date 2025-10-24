Garlasco l’avvocato di Stasi esce allo scoperto sui Sempio VIDEO

De Rensis (legale di Stasi) a Dentro la Notizia parla di “tranquillità sorprendente” della famiglia Sempio dopo l’interrogatorio. La replica del legale e cosa dicono le intercettazioni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, l’avvocato di Stasi esce allo scoperto sui Sempio. VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Garlasco, L'avvocato De Rensis commenta la nuova testimonianza sullo scontrino di Sempio #Mattino5 - X Vai su X

Delitto di #Garlasco: “Ho chiesto all’avvocato Lovati se avesse dato lui i soldi nostri a qualcuno, ma lui ha risposto che assolutamente non c’era nulla”, Andrea Sempio sull’ipotesi di corruzione al centro dell’inchiesta della Procura di #Brescia. [VIDEO INTEGR - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Alberto Stasi chiederà l'assoluzione piena: «Vogliamo si dica "non c'entra nulla". Lui e Sempio non si sono mai incrociati» - Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, chiederà presto una revisione del processo con l’obiettivo di ottenere una formula assolutoria piena. Secondo leggo.it

Delitto di Garlasco/ Le ipotesi di Bruzzone: “Sempio sarà rinviato a giudizio e Stasi verrà liberato” - Il delitto di Garlasco a La vita in diretta con le interessanti dichiarazioni della criminologa Roberta Bruzzone su come potrebbe evolversi la vicenda Si parla del delitto di Garlasco negli studi de ... Lo riporta ilsussidiario.net

Garlasco, l'avvocata di Stasi: «Alberto è sconcertato dal caso Venditti. Sempio archiviato troppo in fretta, ci negarono anche i file delle intercettazioni» - Anche se in questi mesi ha scelto di non seguire troppo quello che sta avvenendo. milano.corriere.it scrive