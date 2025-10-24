Garlasco l' avvocata di Alberto Stasi spiega perché la Procura ha avuto dei riguardi verso Andrea Sempio

Caso Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, parla dei "riguardi" della Procura verso Andrea Sempio; cos'ha detto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi spiega perché "la Procura ha avuto dei riguardi verso Andrea Sempio"

Approfondisci con queste news

Garlasco, Andrea Sempio ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati per alcune sue dichiarazioni rese in tv. Resta a difenderlo l'avvocata Angela Taccia. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, l'avvocata di Sempio a Ignoto X: "Ecco perché anch'io ho dubbi sulla condanna di Stasi" - X Vai su X

Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi spiega perché "la Procura ha avuto dei riguardi verso Andrea Sempio" - Caso Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, parla dei "riguardi" della Procura verso Andrea Sempio; cos'ha detto la legale ... Scrive virgilio.it

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi e i dubbi sulla colpevolezza: come stanno le cose - La figura di Alberto Stasi al centro del delitto di Garlasco: nuovi dettagli sulla possibile innocenza e diversi dubbi sulla condanna. Lo riporta newsmondo.it

Delitto di Garlasco, l’avvocato di Stasi si espone: i dubbi sui Sempio. Il video - Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi nel caso del delitto Garlasco, ha lanciato nuove "ombre" su Andrea Sempio in tv. Si legge su newsmondo.it