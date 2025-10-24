Garlasco la zia di Chiara nel mirino Il giallo della spesa al supermercato e l' auto a folle velocità

Dopo le voci sulle gemelle K, adesso si analizzano ai raggi X le mosse della madre (nessuna delle tre è indagata). 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, la zia di Chiara nel mirino. Il giallo della spesa al supermercato e l'auto a folle velocità

Scopri altri approfondimenti

Delitto di #Garlasco: “Se il Dna sulle dita di Chiara Poggi fosse di Andrea Sempio potrebbe essere da contatto con qualunque oggetto”. La genetista Marina Baldi, nuova consulente della difesa dell’indagato. [VIDEO INTEGRALE]?http://bit.ly/4owdzpo - facebook.com Vai su Facebook

Alcuni abitanti di Garlasco, che non si conoscono tra loro, avrebbero dichiarato di aver visto intorno alle 9:30, il giorno del delitto, la zia di Chiara Poggi, la signora Cappa, nei pressi di via Pascoli, luogo dell’omicidio. Ma è possibile cercare la verità su un fatto - X Vai su X

Garlasco, ombre sull’alibi della zia di Chiara Poggi - Le inedite testimonianze degli abitanti del paese raccolte da Le Iene fanno emergere nuovi interrogativi e sospetti. Secondo panorama.it

Maria Rosa Poggi, chi è la zia di Chiara e perché se ne parla - Il mistero di Garlasco si infittisce, ora si parla anche di Maria Chiara Poggi, la zia di Chiara. Scrive money.it

Delitto di Garlasco, cimice sparita da Panda di Sempio e atti giudiziari?/ Nuovo giallo su intercettazioni - Delitto di Garlasco, altro giallo intercettazioni: ora ci sarebbe quello della cimice sparita dalla Panda di Andrea Sempio e da alcuni atti giudiziari ... Secondo ilsussidiario.net