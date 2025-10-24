News tv. Durante la puntata di Mattino 5 News del 24 ottobre, condotta da Federica Panicucci, l’attenzione si è nuovamente concentrata sul caso Garlasco. In studio, l’avvocato Giada Bocellari, storica difensore di Alberto Stasi, ha illustrato dettagli significativi relativi alla posizione di Andrea Sempio nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Leggi anche: Garlasco, colpo di scena a “Mattino 5”: voci clamorose si rincorrono attorno a Sempio Copertura delle celle telefoniche: la ricostruzione della posizione di Sempio. L’avvocato Bocellari ha sottolineato che, secondo i dati delle celle telefoniche, il dispositivo di Andrea Sempio sarebbe rimasto nel territorio di Garlasco la mattina del delitto, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Sempio, che aveva affermato di essersi recato a Vigevano intorno alle 10:00 per visitare una libreria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Garlasco, la notizia arriva in diretta dall'avvocato di Stasi: tutti di sasso