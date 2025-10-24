Garlasco diffuso verbale della madre di Andrea Sempio | cos' ha detto Daniela Ferrari alla Guardia di Finanza
Secondo la madre di Andrea Sempio la famiglia Poggi e l'avvocato Tizzoni avrebbero fatto pressioni al figlio: il verbale di Daniela Ferrari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Delitto di Garlasco, il verbale della mamma di Andrea Sempio/ “Tizzoni e papà di Chiara Poggi ci dissero…” - Delitto di Garlasco, dal verbale della mamma di Andrea Sempio spunta retroscena sulle visite di Tizzoni e del papà di Chiara Poggi. Segnala ilsussidiario.net
Garlasco, spunta il verbale dei Sempio "in balia degli avvocati" e Lovati sbotta: "Ignoranti come capre" - Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Eravamo in balia degli avvocati". Secondo virgilio.it
Indagini su Garlasco. Il padre di Sempio ai pm: "Appunto sui soldi ai legali". La madre: "Scegliemmo Lovati perché costava poco" - Sentito dagli investigatori anche lo zio dell'indagato per il caso dell'omicidio di Chiara Poggi: "Ho dato 5mila euro a mio fratello senza ... huffingtonpost.it scrive