Garlasco clamorosa svolta | Andrea Sempio misurato in clinica perché ora cambia tutto nel caso Poggi

Il nuovo fronte dell’inchiesta su Garlasco. A diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di via Pascoli a Garlasco, arriva un nuovo, dirompente sviluppo che riapre scenari investigativi rimasti nell’ombra. Andrea Sempio, da sempre amico del fratello della vittima e oggi di nuovo indagato per omicidio in concorso, è stato convocato alla clinica Mangiagalli di Milano per essere sottoposto a misurazioni antropometriche complete. A disporre l’accertamento è stata la Procura di Pavia, che ha affidato l’operazione all’antropologa forense Cristina Cattaneo, un nome di peso nella scienza investigativa italiana, già impegnata nei casi di Elisa Claps e Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Garlasco, clamorosa svolta: Andrea Sempio misurato in clinica, perché ora cambia tutto nel caso Poggi

