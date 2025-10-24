Garlasco annullati sequestri e perquisizione anche a carico dei carabinieri coinvolti nel fascicolo di Brescia

Dopo l’annullamento del sequestro a carico dell’ex procuratore, Mario Venditti, il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto lo scorso 26 settembre nei confronti degli ex carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati, coinvolti nel fascicolo d’indagine che vede Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari. L’ipotesi della procura di Brescia è quella che nel 2017 avrebbe favorito – in cambio di 20-30mila euro, sostiene l’accusa – l’archiviazione di Andrea Sempio nuovamente indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

