garlasco andrea sempio sottoposto a indagini antropometriche

Nuovi accertamenti sul caso Garlasco. Si è dovuto presentare all'Istituto di Medicina Legale di Milano Andrea Sempio, accusato per omicidio in concorso nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Per tre ore il giovane si è sottoposto a rilievi antropometrici. Alla inaspettata convocazione, su ordine della procura di Pavia, erano presenti anche i legali del giovane: sia Angela Taccia, a cui è stata rinnovata la fiducia, sia Liborio Cataliotti, di fresca nomina dopo la rottura del rapporto con il precedente avvocato. Tra l'altro, lo staff della difesa si è avvalso della consulenza anche di Armando Palmegiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

