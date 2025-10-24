Garlasco Andrea Sempio convocato per nuovi esami | Ispezioni su tutto il corpo

Nuovi esami a sorpresa. Stando a quanto annunciato da Gianluigi Nuzzi, Andrea Sempio sarebbe stato convocato per nuovi esami. A Dentro la Notizia, il conduttore di Canale 5 rivela che "all'Istituto di Medicina Legale in Via Mangiagalli è n corso questa ispezione corporale voluta dalla consulente della Procura di Pavia, la professoressa Cattaneo, nei confronti di Andrea Sempio". Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è arrivato poco prima delle 15. Si tratterebbe - sempre stando alla trasmissione - di un'"ispezione corporale". Accompagnato dai legali Angela Taccia, Liborio Cataliotto e anche al consulente tecnico Armando Palmeggiani, il 37enne è sottoposto a "misurazioni antropometriche di tutto il corpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

