Garlasco Andrea Sempio convocato all’Istituto di Medicina Legale per misurazione antropometriche

L’indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco compie un altro passo con un accertamento tecnico. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, si trova all’Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche. Secondo Dentro la notizia, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, il37enne è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani. Sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l’analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

