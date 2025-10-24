Garlasco Andrea Sempio convocato all’Istituto di Medicina Legale per misurazione antropometriche
L’indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco compie un altro passo con un accertamento tecnico. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, si trova all’Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche. Secondo Dentro la notizia, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, il37enne è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani. Sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l’analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
$Garlasco, Andrea $Sempio convocato per nuove analisi dalla dottoressa Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo Vai su X
Tg3. . La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco. Spunta una testimonianza che sembra in contrasto con la versione di Andrea Sempio e smonterebbe il suo alibi. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Sempio convocato a Milano per valutazioni antropometriche - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco, è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani nella Clinica Ma ... Segnala rainews.it
Delitto Garlasco, Andrea Sempio alla Mangiagalli per misurazioni antropometriche - Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, "è stato convocato nella Clinica Mangiagalli di Milano dalla antropologa forense Cristina ... Scrive lapresse.it
Garlasco, Andrea Sempio convocato per nuove analisi dalla dottoressa Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo - Andrea Sempio è stato convocato presso l'Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano per un'ispezione corporale su richiesta della dottoressa ... fanpage.it scrive