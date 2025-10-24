Gardaland Halloween 2025 tra luci musica e un drago fino al 2 novembre

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre si allunga per 31 giorni di brividi a Gardaland: l’evento Gardaland Halloween Party 2025 trasforma il parco in un palcoscenico di musica ed emozioni, fino al 2 novembre. Il 31 ottobre, tra luci mozzafiato, esploderà la grande notte, pronta a far danzare generazioni diverse fino a mezzanotte. Un ottobre lungo trentuno giorni Trentuno giorni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gardaland halloween 2025 tra luci musica e un drago fino al 2 novembre

© Sbircialanotizia.it - Gardaland, Halloween 2025 tra luci, musica e un drago fino al 2 novembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gardaland halloween 2025 luciGardaland, Halloween Party 2025 da brividi con Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal da Vinci, Marvin & Andrea Prezioso - La notte più terrificante dell’anno batte al ritmo della musica di Gardaland Halloween Party 2025 che promette un’esperienza epica, in un Halloween dalla durata record di ... Riporta leggo.it

gardaland halloween 2025 luciGardaland Halloween Party 2025: musica, magia e paura con Eiffel 65, Noemi, Clara e Sal Da Vinci - Dal 1° ottobre al 2 novembre Gardaland Halloween Party 2025 promette ... Scrive notizie.tiscali.it

gardaland halloween 2025 luciGardaland Halloween Party 2025: Eiffel 65, Noemi, Marvin e Prezioso, Clara e Sal Da Vinci - La notte più terrificante dell’anno batte al ritmo della musica di Gardaland Halloween Party 2025: l'elenco degli ospiti. Da spettakolo.it

Cerca Video su questo argomento: Gardaland Halloween 2025 Luci