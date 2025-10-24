Gangi ecco 263 mila euro per la manutenzione della strada intercomunale Regiovanni-Gurfi-Polizzello
L’Esa (Ente di sviluppo agricolo) ha finanziato al Comune di Gangi una somma di 150 mila euro per la manutenzione straordinaria della strada intercomunale Regiovanni-Gurfi-Polizzello. Si tratta di somme, messe a disposizione dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
