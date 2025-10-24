Gallina Udc | Asu stabilizzazione per altri 259 lavoratori

Gallina (udc): "Basta bacini di precari, servono stabilizzazioni e contratti a tempo pieno" Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano di assunzioni 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu “Nessun. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Gallina Giovanni (Presidente Cittadinanzattiva): “Basta bacini di precari, stabilizzazioni e contratti a tempo pieno per Asu, Ex Pip e Articolisti” - Una condanna alla marginalità, all’incertezza, alla rinuncia programmata ai propri diritti fondamentali (sentenza tr ... Da blogsicilia.it

Gallina (Cittadinanzattiva): "Basta bacini di precari, servono stabilizzazioni e contratti a tempo pieno" - “Nessun lavoratore deve restare indietro, la stabilizzazione dei lavoratori Asu in Sicilia nel 2025 procede grazie alla Legge Regionale 1/2025, che ha stanziato risorse e previsto procedure per l'assu ... Scrive palermotoday.it

Stabilizzazione personale ASU, questa mattina un webinar di ANCI Sicilia - “Il quadro normativo per la stabilizzazione del personale ASU” questo il titolo del webinar svoltosi questa mattina, organizzato dall’ANCI Sicilia in collaborazione con ASAEL, cui hanno partecipato ... Scrive ansa.it