Galleria Immaginaria inaugura il nuovo spazio espositivo Open Space
La Galleria Immaginaria apre Open Space in un antico edificio situato nel centro storico fiorentino, in via del Trebbio 14 rosso, dove avrà sede l’archivio con un’esposizione permanente di opere d'arte, ma anche luogo, grande e suggestivo, per mostre, concerti e presentazioni di libri, tutto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"Galleria Immaginaria a Firenze, Open Space" Martedì 21 ottobre, l’anteprima per la stampa della mostra Domenica Regazzoni | Lucio Dalla – A 4 mani ( 24 ottobre – 29 novembre 2025), dedicata al profondo rapporto che ha legato la pittrice lombarda e il cant - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo spazio arte a Firenze, inaugura mostra Regazzoni-Dalla - A 4 mani', visitabile fino al 29 novembre 2025, che celebra la profonda sintonia artistica e umana, nata a metà degli anni Novanta, tra la pittrice l ... Riporta ansa.it