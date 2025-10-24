Galleria Immaginaria inaugura il nuovo spazio espositivo Open Space

La Galleria Immaginaria apre Open Space in un antico edificio situato nel centro storico fiorentino, in via del Trebbio 14 rosso, dove avrà sede l’archivio con un’esposizione permanente di opere d'arte, ma anche luogo, grande e suggestivo, per mostre, concerti e presentazioni di libri, tutto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

