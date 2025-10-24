Gabry Ponte accende il BOMFestival di Trento

La notte di sabato 25 ottobre promette scintille alla Trentino Music Arena: arriva Gabry Ponte, il DJ e produttore italiano più ascoltato al mondo, pronto ad accendere il pubblico del BOM.Festival con uno show che unisce musica, visual spettacolari ed emozioni ad alta intensità.Dopo i due sold. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

