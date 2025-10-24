La 39esima edizione di Futuro Remoto a Città della Scienza è un viaggio tra scienza e fantascienza per immaginare i futuri desiderabili. Città della Scienza annuncia la XXXIX edizione di Futuro Remoto, la prima e più importante manifestazione italiana di diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Futuro Remoto – Un Viaggio tra Scienza e Fantascienza . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Futuro Remoto 2025-2026, la 39esima edizione a Città della Scienza