futsal questa sera arriva il mestrefenice

24 ott 2025

Tre risultati utili di fila, sette punti in classifica dopo quattro giornate a due lunghezze dalla capolista Lecco; è partita bene la Futsal Cesena che questa sera alle 20.30 sfiderà al PalaPaganelli il Mestrefenice attualmente ultimo in classifica con un punto. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. I bianconeri sono reduci dal pareggio in doppia rimonta a Roma con il Real Fabrica e hanno sempre offerto prestazioni convincenti. Inoltre sarebbero alla ricerca di un secondo straniero (ne sono ammessi tre) dopo la defezione in estate del brasiliano Gedson per il riacutizzarsi di vecchi problemi al ginocchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

