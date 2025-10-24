Furto in casa Casillas | rubati cinque orologi fermati una collaboratrice domestica e il marito

Brutta disavventura per l'ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola: proseguono le indagini della polizia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Furto in casa Casillas: rubati cinque orologi, fermati una collaboratrice domestica e il marito

Approfondisci con queste news

Arrestato a Collebeato un 34enne tunisino per furto in casa: aveva con sé gioielli, documenti e le chiavi di un'auto rubata. #Brescia #Carabinieri #Collebeato #ladro - facebook.com Vai su Facebook

Furto in casa di una donna nella zona di via Roma: "Sono entrati arrampicandosi su un ponteggio" https://ift.tt/8KBcCSs - X Vai su X

Furto in casa Casillas: rubati cinque orologi, fermati una collaboratrice domestica e il marito - Brutta disavventura per Iker Casillas: l'ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, stando a quanto riporta la stampa iberica, avrebbe subìto il furto di cinque orologi preziosi dalle sue ... Si legge su golssip.it

Rubati 5 orologi di lusso all'ex portiere Casillas: due arresti - Cinque orologi di alto valore rubati e una coppia, composta da una collaboratrice domestica e suo marito, finita in manette: è la vicenda in cui è rimasto coinvolto negli ultimi giorni, suo malgrado, ... Secondo gazzettadiparma.it

Casillas, l'incredibile truffa pensata dalla sua colf e sventata grazie a un dettaglio - L'ex portiere del Real Madrid e della Spagna si è accorto in tempo che non tornasse qualcosa osservando i suoi orologi di lusso ... Si legge su msn.com