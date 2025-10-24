BRONI (Pavia) L’arresto è stato convalidato ieri dal giudice del Tribunale di Pavia, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella, nella nottata tra mercoledì e ieri, hanno arrestato in flagranza Andrea Mandaliti, 43enne pluripregiudicato, domiciliato a Broni, per le ipotesi di reato di furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per aver rubato un attrezzo da giardino, un soffiatore, danneggiando la recinzione con un piccone. I militari, proprio mentre erano impegnati in un consueto servizio di pattugliamento nel centro abitato di Broni, sono intervenuti in brevissimo tempo quando è scattato l’allarme antintrusione alla discoteca Fonti di Recoaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto e danni nella discoteca. Scatta l’arresto