Furto di orologi di lusso da 160mila euro al Mercante in Fiera a Parma come hanno agito i ladri e l' arresto

Tre cittadini serbi sono stati fermati per furto di orologi di lusso a Parma durante la fiera: recuperata refurtiva da 160.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto di orologi di lusso da 160mila euro al Mercante in Fiera a Parma, come hanno agito i ladri e l'arresto

