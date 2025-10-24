furto al louvre la ditta che produce il montacarichi usato dai ladri e lo spot che fa discutere

Roma, 24 ottobre 2025 – “Quando bisogna andare in fretta”. Una didascalia indubbiamente geniale, se sovra impressa alla foto del montacarichi utilizzato per il clamoroso furto al Louvre che ha scioccato la Francia. A scriverlo in un post su Instagram è la stessa ditta che produce il montacarichi, la tedesca Böcher Maschinenwerke, che ribalta il fatto increscioso per farci ironia e, di conseguenza, pubblicità. Le immagini dei ladri che in 7 minuti compiono uno dei furti più memorabili della storia dei musei di Parigi, usando un montacarichi per scendere a terra dal primo piano dove ad aspettare i malviventi ci sono due grossi scooter utilizzati per la fuga, hanno fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

