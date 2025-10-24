Furti a Viterbo | colpo sventato alla Grotticella in due fermati dalla polizia
Continua l'ondata di furti che sta interessando Viterbo e le sue frazioni. Nella tarda mattinata di venerdì 24 ottobre un episodio si è verificato nel quartiere Grotticella, nella zona di via Santa Maria della Grotticella.Furti a San Martino al Cimino, caccia ai ladri con il frullino messi in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
ViterboNews 24. . Furti: a Bagnaia svaligiate due villette Spaccio ai giardini pubblici: arrestato 18enne a Corchiano In aumento nella Tuscia i casi di scabbia: l'Asl scrive alle scuole L'Anvur conferma l'accreditamento all'Unitus - facebook.com Vai su Facebook
Furti a Viterbo, ladri in azione tra Bagnaia e La Quercia https://ift.tt/D1p70Um https://ift.tt/7YaADil Vai su X
Viterbo: due furti a Bagnaia, nel mirino dei ladri due villette - Questa volta a essere prese di mira sono state due villette in località Pian del Noce a Bagnaia. Secondo civonline.it
Ladro in casa a Marotta, i vicini danno l’allarme. Furto sventato: è il terzo in 10 giorni. I carabinieri: «Occhio a un’Audi nera» - Prima di partire però l’uomo aveva deciso per precauzione di serrare a chiave tutte le porte dell’appartamento per rendere più difficoltosa qualsiasi eventuale irruzione in casa. Lo riporta corriereadriatico.it
Colpo sventato. Ladri di rame costretti alla fuga - Solo pochi attimi dopo e il colpo si sarebbe concretizzato. Scrive lanazione.it