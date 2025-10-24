Furti a San Martino al Cimino caccia ai ladri con il frullino messi in fuga dai residenti

Viterbotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di caccia al ladro a San Martino al Cimino, frazione di Viterbo. La polizia è sulle tracce di malviventi “armati” di frullino. Sono entrati in azione poco prima delle 21,30 di giovedì 23 ottobre in un appartamento in una palazzina in via Lombardia, traversa della principale via Umbria.Dopo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

furti san martino ciminoViterbo: furti in abitazione, controlli straordinari a Tobia e S. Martino - Nell’ultima settimana la polizia ha organizzato posti di blocco e vigilanza dinamica, identificate oltre 700 persone ... Da civonline.it

furti san martino ciminoPolizia di Stato: controlli straordinari a Viterbo e San Martino al Cimino - NewTuscia  – Viterbo  – Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione nel capoluogo con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno dei furti in abitazione ... Scrive newtuscia.it

furti san martino ciminoFurti a San Martino, no a giustizia fai da te - Ritirate le tre mozioni su Gaza ritenute anacronistiche dopo la firma dell’accordo di pace ... Da civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Furti San Martino Cimino