Furgoni autonomi e nuovo Suv | si rafforza l’asse tra Stellantis e i cinesi

Sono settimane caldissime per Stellantis. Il colosso automobilistico occidentale, che sta affrontando una fase delicatissima tra riorganizzazioni produttive, investimenti sull’elettrico e tensioni interne, negli ultimi giorni è apparso più dinamico del solito. Pare, infatti, che Stellantis intenda sfruttare la propria partnership con la cinese Leapmotor per ampliare la gamma di Opel, uno dei tanti storici marchi europei presenti nel suo portafoglio. In che modo? Utilizzando come base il Suv familiare B-10 prodotto dal colosso di Hangzhou, o meglio, piazzando il fulmine del logo Opel sul veicolo elettrico prodotto dalla casa asiatica per i mercati europei. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Furgoni autonomi e nuovo Suv: si rafforza l’asse tra Stellantis e i cinesi

