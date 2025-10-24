Dal 6 novembre al cinema c’è “Fuori la verità“, scritto dall’autrice e regista di Città di Castello Elena Giogli (con Gaia Marianna Musacchio, Michele Furfari e il regista Davide Minnella). Il film è stato presentato in anteprima in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma dove sul red carpet ha sfilato anche Elena insieme al cast composto tra gli altri da Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago e Massimo Wertmüller. "È una nuova graffiante commedia che esplora le dinamiche e i conflitti di una famiglia comune, attraverso il potere e il cinismo della televisione", racconta Giogli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Fuori la verità“. Il film di Elena Giogli