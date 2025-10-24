Fuori la verità Il film di Elena Giogli
Dal 6 novembre al cinema c’è “Fuori la verità“, scritto dall’autrice e regista di Città di Castello Elena Giogli (con Gaia Marianna Musacchio, Michele Furfari e il regista Davide Minnella). Il film è stato presentato in anteprima in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma dove sul red carpet ha sfilato anche Elena insieme al cast composto tra gli altri da Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago e Massimo Wertmüller. "È una nuova graffiante commedia che esplora le dinamiche e i conflitti di una famiglia comune, attraverso il potere e il cinismo della televisione", racconta Giogli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Dopo 5 anni spunta fuori tutta la verità! A raccontare questa storia è Gabriel Magalhaes, difensore dell'Arsenal: "Gattuso mi chiamava mattina e pomeriggio". VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Il cast di "Fuori la verità" si confida sul red carpet. Leo Gassmann: "Il mondo dello spettacolo è un ambiente complicato" https://ift.tt/m42H6WE - X Vai su X
“Fuori la verità“. Il film di Elena Giogli - Dal 6 novembre al cinema c’è “Fuori la verità“, scritto dall’autrice e regista di Città di Castello Elena Giogli (con Gaia Marianna Musacchio, Michele Furfari e il regista Davide Minnella). Si legge su lanazione.it
Fuori la verità, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Claudio Amendola, Leo Gassmann, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Eleonora Gaggero e Alice Lupparelli. Segnala mymovies.it