Fuori dalla Casa Grande Fratello bruttissima notizia per il concorrente | finisce malissimo

Cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello 19, in onda lunedì sera su Canale 5, quando Simona Ventura annuncerà il nome del concorrente costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. Affiancata dagli opinionisti Ascanio Pacelli, Floriana Messina e Cristina Plevani, la conduttrice si prepara a svelare un verdetto che, secondo i sondaggi online, potrebbe riservare qualche sorpresa. In nomination questa settimana ci sono Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes, tre protagonisti che nelle ultime settimane hanno animato la vita del loft di Cinecittà tra alleanze, tensioni e confessioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

