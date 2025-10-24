Funghi ed erbe l’esposizione domenica in Salaborsa | Conoscerli bene per evitare quelli velenosi o mortali
Presentata la 46esima edizione della mostra dei funghi e delle erbe che avrà luogo in Salaborsa (piazza Nettuno) domenica, dalle 10 alle 18, organizzata dall’ associazione micologica Avis di Bologna Aps con il patrocinio del Comune. In quel giorno, il pubblico potrà osservare oltre 400 specie di funghi raccolti sull’Appennino bolognese, riconoscendone le caratteristiche e imparando a distinguerli tra commestibili, tossici, velenosi e mortali. Accanto ai funghi verranno esposte anche numerose erbe spontanee fresche. L’evento, atteso sia dagli appassionati di boschi sia da curiosi, l’anno scorso aveva registrato circa cinquemila presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lonza di maiale cremosa ai funghi e pistacchio. Oggi ho voluto cucinarla così, con funghi secchi, un trito di pistacchio ed erbe aromatiche. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/lonza-di-maiale-cremosa-ai-funghi-e-pistacchio/ #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Funghi ed erbe, l’esposizione domenica in Salaborsa: "Conoscerli bene per evitare quelli velenosi o mortali" - Presentata la 46esima edizione della mostra dei funghi e delle erbe che avrà luogo in Salaborsa (piazza Nettuno) domenica, ... Secondo msn.com
Torna la Mostra dei funghi e delle erbe: in Sala Borsa oltre 400 specie - Dalle 10 alle 18 si potranno ammirare le specialità dell’Appennino bolognese, riconoscendone le caratteristiche e imparando a distinguerle tra commestibili, tossici, velenosi e mortali ... Si legge su msn.com