Funghi ed erbe l’esposizione domenica in Salaborsa | Conoscerli bene per evitare quelli velenosi o mortali

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata la 46esima edizione della mostra dei funghi e delle erbe che avrà luogo in Salaborsa (piazza Nettuno) domenica, dalle 10 alle 18, organizzata dall’ associazione micologica Avis di Bologna Aps con il patrocinio del Comune. In quel giorno, il pubblico potrà osservare oltre 400 specie di funghi raccolti sull’Appennino bolognese, riconoscendone le caratteristiche e imparando a distinguerli tra commestibili, tossici, velenosi e mortali. Accanto ai funghi verranno esposte anche numerose erbe spontanee fresche. L’evento, atteso sia dagli appassionati di boschi sia da curiosi, l’anno scorso aveva registrato circa cinquemila presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

funghi ed erbe l8217esposizione domenica in salaborsa conoscerli bene per evitare quelli velenosi o mortali

© Ilrestodelcarlino.it - Funghi ed erbe, l’esposizione domenica in Salaborsa: "Conoscerli bene per evitare quelli velenosi o mortali"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

funghi erbe l8217esposizione domenicaFunghi ed erbe, l’esposizione domenica in Salaborsa: "Conoscerli bene per evitare quelli velenosi o mortali" - Presentata la 46esima edizione della mostra dei funghi e delle erbe che avrà luogo in Salaborsa (piazza Nettuno) domenica, ... Secondo msn.com

funghi erbe l8217esposizione domenicaTorna la Mostra dei funghi e delle erbe: in Sala Borsa oltre 400 specie - Dalle 10 alle 18 si potranno ammirare le specialità dell’Appennino bolognese, riconoscendone le caratteristiche e imparando a distinguerle tra commestibili, tossici, velenosi e mortali ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Funghi Erbe L8217esposizione Domenica