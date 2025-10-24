Funghi ed erbe l’esposizione domenica in Salaborsa | Conoscerli bene per evitare quelli velenosi o mortali

Presentata la 46esima edizione della mostra dei funghi e delle erbe che avrà luogo in Salaborsa (piazza Nettuno) domenica, dalle 10 alle 18, organizzata dall’ associazione micologica Avis di Bologna Aps con il patrocinio del Comune. In quel giorno, il pubblico potrà osservare oltre 400 specie di funghi raccolti sull’Appennino bolognese, riconoscendone le caratteristiche e imparando a distinguerli tra commestibili, tossici, velenosi e mortali. Accanto ai funghi verranno esposte anche numerose erbe spontanee fresche. L’evento, atteso sia dagli appassionati di boschi sia da curiosi, l’anno scorso aveva registrato circa cinquemila presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

