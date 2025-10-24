Funerali Pamela Genini | ‘Uomini incapaci di amare’ assente Francesco Dolci | ‘Me l’hanno sconsigliato’

A Strozza l’ultimo saluto a Pamela Genini. Un paese intero vestito di nero, il silenzio rotto solo dal pianto. Strozza, piccolo comune della Valle Imagna in provincia di Bergamo, oggi si è fermato per salutare Pamela Genini, 29 anni, uccisa a coltellate lo scorso 14 ottobre nella sua casa di Milano dall’ex fidanzato Gianluca Soncin, ora detenuto. Nella chiesa parrocchiale non è stato lasciato spazio alla retorica: la violenza di genere è entrata in fila al centro dell’altare, insieme alla bara bianca di Pamela. Il manifesto funebre di Pamela Genini “Donne sfigurate dal possesso”: l’omelia che inchioda la violenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

