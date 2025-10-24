Funerali Pamela Genini l' amica Nicole | Donne abbiano il coraggio di denunciare

“Chiedo giustizia per Pamela. Queste persone devono pagare. Si deve fare qualcosa per prevenire che accadano queste violenze, non quando la vittima ha già subito. Oltre all’ergastolo serve qualcos’altro”. A parlare è Nicole Limonta, amica di Pamela Genini, al termine dei funerali della giovane influencer uccisa dall’ex compagno a Milano. “ Noi donne dobbiamo essere più coraggiose – ha aggiunto -, perché molte non parlano. Hanno paura del giudizio, Si sentono umiliate, vergonate da individui che le manipoano. Io non sapevo nulla di questa storia, non ho mai visto un segno, magari potevo fare qualcosa, ma lei poverina non mi ha detto niente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

