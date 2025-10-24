Funerali Pamela Genini l' amica Elisa | Era una ragazza solare e dolcissima
Elisa Bartolotti è amica di Pamela Genini, ed è stata insieme a lei fino a poche ore prima del femminicidio dell’influencer. “Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima. Ha lasciato un grande vuoto – ha detto ai cronisti poco prima dei funerali di Pamela -. Spero di avere la possibilità di parlare a sua madre oggi”. Elisa Bartolotti ha conosciuto in passato anche Giancluna Soncin, l’uomo accusato del femminicidio: “Vediamo quando parla, cosa dice. Quali altre bugie inventerà, visto che è sempre stato bugiardo. Adesso è il momento del dolore e andare a pregare per lei”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Pamela Genini, i funerali della 29enne uccisa. Il parroco: «Un raggio di sole nei nostri cuori». La chiesa è piena per l'ultimo saluto a Strozza, nel Bargamasco - facebook.com Vai su Facebook
$pamela genini, i funerali: la bara bianca, le lacrime della mamma e il ricordo delle amiche - X Vai su X
Funerali Pamela Genini, l'amica Elisa: "Era una ragazza solare e dolcissima" - (LaPresse) Elisa Bartolotti è amica di Pamela Genini, ed è stata insieme a lei fino a poche ore prima del femminicidio dell'influencer. Secondo ilmattino.it
Amica di Pamela, 'ci ha lasciato un grande vuoto' - Ai funerali di Pamela Genini in corso a Strozza (Bergamo) partecipa anche l'amica Elisa, entrata in chiesa con un mazzo di fiori bianchi. Da ansa.it
Elisa, l’amica e socia di Pamela Genini: “Lascia vuoto enorme. Soncin? Chissà quali altre bugie inventerà” - A Strozza per l’ultimo saluto alla 29enne uccisa a Milano, tra le mani un mazzo di fiori bianchi (“il suo colore preferito”). Come scrive msn.com