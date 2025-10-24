Funerali Pamela Genini bara bianca arriva in chiesa a Strozza
Il carro funebre con la bara bianca di Pamela Genini è arrivato nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Strozza, in valle Imagna, in provincia di Bergamo. Sul feretro un cuscino di rose rosse. Poco prima dell’inizio della cerimonia funebre sono giunti la madre della 29enne uccisa la sera del 14 ottobre dal compagno, Gianluca Soncin, il compagno della madre e il fratello. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
