Funerale Pamela Genini a Strozza | Lei un raggio di sole nei nostri cuori

Strozza (Bergamo), 24 ottobre 2025 – Oggi a Strozza è il giorno del dolore, con l’addio a Pamela Genini, massacrata con 30 coltellate da Gianluca Soncin, a Milano. A officiare la cerimonia, il parroco di Strozza, don Luigi Carminati con altri concelebranti provenienti dalla provincia di Bergamo. Pamela, 29 anni, era cresciuta nel paese della Valle Imagna. La sua vita si è tragicamente spezzata in via Iglesias a Milano, martedì 14 ottobre. La bara bianca è stata portata, sulle note della colonna sonora del film 'L'ultimo dei Mohicani ', all'interno della parrocchia del paese della Valle Imagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Funerale Pamela Genini a Strozza: “Lei un raggio di sole nei nostri cuori”

Altre letture consigliate

Non potranno accedere le telecamere e le macchine fotografiche dei giornalisti nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo), dove alle 10,30 saranno celebrati i funerali di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa dal compagno Gianluca Soncin a Milano - facebook.com Vai su Facebook

Domani i funerali di Pamela, la famiglia chiede riservatezza. L'addio a Strozza: fiori, foto e preghiere su una panchina rossa $ANSA - X Vai su X

Funerale Pamela Genini, a Strozza il giorno del dolore: girasoli e rose rosse sulla bara - Il feretro accolto da amici e parenti nella chiesa del paese della Valle Imagna dove la 29enne era cresciuta. Da ilgiorno.it

Oggi i funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin a Milano - Si tengono oggi, venerdì 24 ottobre, i funerali di Pamela Soncin nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo) ... Scrive fanpage.it

Pamela Genini, oggi i funerali della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin - Questa mattina, nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Strozza (Bergamo), si tengono i funerali di Pamela Genini. Si legge su lapresse.it