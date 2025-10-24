Funerale Pamela Genini a Strozza | Lei un raggio di sole nei nostri cuori

Strozza (Bergamo), 24 ottobre 2025 – Oggi a  Strozza è il giorno del dolore, con l’addio a Pamela Genini, massacrata con 30 coltellate da Gianluca Soncin, a Milano. A officiare la cerimonia, il parroco di Strozza, don Luigi Carminati  con altri concelebranti provenienti dalla provincia di Bergamo.   Pamela, 29 anni, era cresciuta nel paese della Valle Imagna. La sua vita si è tragicamente spezzata in via Iglesias a Milano, martedì 14 ottobre. La bara bianca è stata portata, sulle note della colonna sonora del film 'L'ultimo dei Mohicani ', all'interno della parrocchia del paese della Valle Imagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

