Funerale Pamela Genini a Strozza il giorno del dolore | girasoli e rose rosse sulla bara

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strozza (Bergamo), 24 ottobre 2025 – Oggi a  Strozza è il giorno del dolore, con l’addio a Pamela Genini, massacrata con 30 coltellate da Gianluca Soncin, a Milano. A officiare la cerimonia, il parroco di Strozza, don Luigi Carminati. Pamela, 29 anni, era cresciuta nel paese della Valle Imagna. La sua vita si è tragicamente spezzata in via Iglesias a Milano, martedì 14 ottobre. La bara bianca è stata portata, sulle note della colonna sonora del film 'L'ultimo dei Mohicani ', all'interno della parrocchia del paese della Valle Imagna. Gremita, con tanti sindaci della zona, la chiesa di Sant'Andrea Apostolo, chiusa a telecamere e fotografi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

