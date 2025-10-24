Full Metal Jacket | in arrivo un documentario prodotto da Matthew Modine sul capolavoro di Kubrick

Comingsoon.it | 24 ott 2025

Sono apparse online immagini inedite del set di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, che vedremo in un documentario in preparazione prodotto da Matthew Modine e diretto da Stephen Rigg. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

