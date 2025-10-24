Full Metal Jacket | in arrivo un documentario prodotto da Matthew Modine sul capolavoro di Kubrick
Sono apparse online immagini inedite del set di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, che vedremo in un documentario in preparazione prodotto da Matthew Modine e diretto da Stephen Rigg. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
#club Da Novara i Full Metal Darts. Ci hanno mandato una bella segnalazione dove questo giovane club spiega le sue origini e cosa vogliono fare: "Ciao a tutti! Se vivete nella zona di Novara e vi piacciono le freccette, sappiate che esiste un gruppo di appass - facebook.com Vai su Facebook