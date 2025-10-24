Fuggito in Albania dopo il duplice tentato omicidio a Umbertide ucciso in una sparatoria

Ucciso in Albania un 33enne ricercato per il duplice tentato omicidio avvenuto lo scorso 19 giugno a Umbertide. Il latitante è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco nel suo paese d'origine.La storia delittuosa umbra aveva avuto il suo episodio cruciale nella prima serata del 19 giugno, verso le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

fuggito albania dopo dupliceUcciso in Albania il 33enne ricercato per il tentato duplice omicidio di Umbertide - 45, in località Verna, nei pressi di un locale pubblico e di un parcheggio, il 33enne aveva sparato alcuni colpi di pistola contro du ... Si legge su corrieredellumbria.it

