Fuggi al Louvre lo slogan sparisce dal sito del museo Francesi impazziti per la foto di un passante-Poirot
Roma, 24 ottobre 2025 – È un dettaglio che non è sfuggito: il Louvre, da cui sono stati sottratti gioielli per un valore di 88 milioni di euro domenica mattina, ha cambiato il messaggio di benvenuto sul sito ufficiale: il “Fuggi al Louvre” è stato sostituito da un più sobrio “Museo del Louvre”. A notarlo, un giornalista del canale televisivo francese Bfmtv, Raphael Gabrly, secondo cui il museo ha introdotto la formula per la prima volta nel 2021. Per evitare ogni tipo di riferimento al furto e all’evasione in appena sette minuti, la direzione del Museo ha quindi deciso di cancellare il messaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Corriere della Sera. . Furto al Louvre: un nuovo video mostra i ladri uscire dal museo su un montacarichi e fuggire in scooter. Quattro giorni dopo l’audace colpo al museo di Parigi, un nuovo video della fuga dei ladri è emerso sui social: le immagini mostrano d - facebook.com Vai su Facebook
Parigi, chiuso il museo del Louvre a seguito di un furto. Rubati questa mattina nove gioielli di Napoleone custoditi nella Galleria d'Apollo. I ladri sarebbero entrati nell'edificio attraverso un montacarichi, per poi fuggire a bordo di scooter @ultimoranet - X Vai su X