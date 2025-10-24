Roma, 24 ottobre 2025 – È un dettaglio che non è sfuggito: il Louvre, da cui sono stati sottratti gioielli per un valore di 88 milioni di euro domenica mattina, ha cambiato il messaggio di benvenuto sul sito ufficiale: il “Fuggi al Louvre” è stato sostituito da un più sobrio “Museo del Louvre”. A notarlo, un giornalista del canale televisivo francese Bfmtv, Raphael Gabrly, secondo cui il museo ha introdotto la formula per la prima volta nel 2021. Per evitare ogni tipo di riferimento al furto e all’evasione in appena sette minuti, la direzione del Museo ha quindi deciso di cancellare il messaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Fuggi al Louvre”, lo slogan sparisce dal sito del museo. Francesi impazziti per la foto di un passante-Poirot