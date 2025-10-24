Fugge in auto con il figlio di 4 mesi dopo la lite con la compagna

Latinatoday.it | 24 ott 2025

Dopo una lite in casa con la compagna è fuggito via in auto portando con sei il figlio di appenò 4 mesi. Momenti di paura ad Ardea dove sono intervenuti i carabinieri che dopo meticolose ricerche sono riusciti a rintracciare il 23enne che in passato si era reso protagonista anche di episodi di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

