Fuga la performance basata sulla corsa

Appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro dove, stasera alle 21, andrà in scena la prova aperta al pubblico di " Fuga ", progetto coreografico di Gaetano Palermo e Michele Petrosino. I due artisti sono in residenza creativa a Sansepolcro, ospiti dell’Associazione culturale CapoTraveKilowatt. "Fuga" è una performance basata sulla corsa, che diventa metafora di una paradossale condizione esistenziale: quella di chi si muove pur restando fermo. Una sessione di allenamento su tapis roulant diventa l’occasione per una deriva immaginale, su sonorità provenienti dalla musica barocca e dal mondo dell’intrattenimento, capace di riscrivere il senso stesso della pratica sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuga, la performance basata sulla corsa

Leggi anche questi approfondimenti

Scopri la straordinaria performance di Alice Minetti alle Golden Trail World Series 2025! Con un 13° posto che la consacra tra le migliori al mondo, la trail runner cuneese condivide emozioni e progetti futuri. Non perdere la sua storia! Clicca per legger - facebook.com Vai su Facebook

Fuga, la performance basata sulla corsa - Appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro dove, stasera alle 21, andrà in scena la prova ... Lo riporta lanazione.it

Poliziotto travolto, prosegue la corsa del fuggitivo: il 27enne ha rubato un altro furgone. È caccia all'uomo - La folle fuga che ha attraversato Veneto e Friuli si è interrotta a Chiarmacis, frazione del comune di Teor, nella bassa friulana, ... Da ilgazzettino.it

Fuga a Quarticciolo, non si fermano all'alt e poi aggrediscono i carabinieri - Non si sono fermati all'alt dei carabinieri e sono fuggiti a folle velocità per le strade del Quarticciolo. Lo riporta rainews.it