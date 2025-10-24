Milano, 24 ottobre 2025 – Piccolo fuori programma per alcuni dei piccolissimi allievi dell’asilo nido comunale di via Osimo. Una fuga di gas generatasi in un cantiere stradale ha costretto a evacuare la struttura, questa mattina, venerdì 24 ottobre, a Milano. Nessun problema per i bimbi, tutti illesi. L’incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 8 in via Osimo, dove si trova la scuola dell'infanzia del Comune. Alcuni piccoli erano già arrivati per il prescuola e sono stati spostati in un altro istituto adatto, mentre a quelli che sopraggiungevano, accompagnati dai genitori, è stato detto di non entrare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga di gas: evacuato l’asilo nido di via Osimo