Fuga di gas all’asilo evacuato | paura in Italia
Attimi di grande tensione questa mattina, venerdì 24 ottobre, nel quartiere Corvetto di Milano, dove i bambini dell’asilo nido comunale di via Osimo sono stati evacuati a causa di una fuga di gas. L’allarme è scattato poco prima delle otto, quando alcuni piccoli erano già entrati per il prescuola mentre altri stavano per arrivare. A provocare la perdita sarebbe stato un guasto in un cantiere stradale aperto proprio di fronte alla scuola. L’odore di gas è stato notato subito da alcune educatrici e dal personale presente, che hanno immediatamente dato l’allarme. In pochi minuti è stato attivato il protocollo di sicurezza: i bambini sono stati accompagnati all’esterno e trasferiti in un altro edificio, mentre ai genitori è stato chiesto di non entrare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
