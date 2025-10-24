Frosinone tre ammonimenti del Questore in pochi giorni | molestie minacce e un tentato investimento

Nell’ultima settimana, il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ha adottato tre provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti, in seguito ad un’accurata istruttoria elaborata dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

