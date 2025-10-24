frosinone affitti in corsa e prezzi in lieve rialzo

Segnali incoraggianti attraversano il residenziale di Frosinone: domanda solida, valori in lieve progresso e un contesto urbano che sta cambiando ritmo. Famiglie e investitori guardano a quartieri ben collegati e servizi capillari, in un quadro delineato dal Gruppo Tecnocasa per la prima metà del 2025, tra conferme e nuove opportunità. Affitti e investimenti Il mercato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

